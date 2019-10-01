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Спорт

Псковские баскетболисты вошли в десятку лучших на «Президентских состязаниях»

Баскетбольная команда Многопрофильного правового лицея № 8 города Пскова заняла шестое место в финале «Президентских состязаний». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, всероссийские спортивные соревнования школьников прошли с 4 по 25 сентября в Анапе и собрали 77 команд в дисциплине «баскетбол».

Учащаяся того же лицея Арина Семенова отличилась в спортивном многоборье среди 634 девушек, она завоевала «серебро».

«Президентские состязания» 2019 года собрали 1 тыс. 920 восьмиклассников в составе 160 классов-команд (80 городских и 80 сельских) из 83 регионов России. Псковскую область в категории сельских классов-команд участником представили воспитанники Лычевской средней школы имени М. К. Кузьмина Великолукского района.

В программе соревнований были эстафетный бег, спортивное многоборье, творческий и теоретический конкурсы, а также бадминтон, мини-футбол, баскетбол 3×3, самбо, шахматы и плавание.

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