Открытки с пожеланиями псковских школьников получили в День пожилого человека жители Лавровского дома-интерната

18:04, 01 октября 2019, ПАИ

1 октября вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко и члены молодёжного парламента передали пожилым жителям Лавровского дома-интерната открытки с пожеланиями псковских школьников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Рад, что в этот прекрасный день, когда отмечают праздник серебра, мне довелось встретиться с вами, - обратился к представителям старшего поколения Виктор Остренко. – Мне кажется, любой возраст по-своему прекрасен. Как природа радует нас своими жёлтыми листьями, так и седина напоминает – нам есть, что вспомнить, есть, о чём общаться, а впереди ещё много хороших встреч и впечатлений. В советское время была популярна песня Вахтанга Кикабидзе «Мои года – моё богатство». Думаю, особенность праздника заключается как раз в этих словах. Мы физически меняемся в течение всей жизни, но в душе при этом можем чувствовать себя молодыми. Желаю вам эту молодость в себе как можно дольше сохранять».

Глава Лавровской волости Кирилл Кононов также присоединился к поздравлениям. Он назвал этот праздник днём мудрости и пожелал жителям Лавровского дома-интерната здоровья и долголетия. «Желаю, чтобы в вашем общем доме вы чувствовали себя одной большой семьёй. А мы будем стараться, чтобы улицы деревни становились лучше и лучше, чтобы вам было приятно гулять и чувствовать себя здесь комфортно», - отметил он.

В рамках совместной акции «С любовью в сердце» членов молодёжного парламента, педагогического отряда ПсковГУ «Снежный кот» и Молодёжки Общероссийского народного фронта псковские школьники подготовили для пожилых людей открытки с пожеланиями. Их передали жителям Лавровского дома-интерната. «Надеюсь, они смогут передать вам тепло и позитив наших ребят», - отметила член молодёжного парламента Анна Смирнова.

После этого состоялась праздничная программа, а затем все участники мероприятия собрались за столом с чаем и пирогами.