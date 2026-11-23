Суд продлил арест псковича по делу об оправдании терроризма в Telegram
Псковский городской суд продлил срок содержания под стражей 33-летнего жителя Пскова, обвиняемого в публичном оправдании терроризма. Под арестом он останется до 23 января 2027 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.
По версии следствия, мужчина разместил в Telegram комментарий под новостной публикацией, в котором эксперты выявили лингвистические признаки оправдания террористического акта – убийства военного корреспондента Владлена Татарского.
Пскович обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ – публичное оправдание терроризма с использованием интернета. Как уточнили в суде, он согласен с предъявленным обвинением.
Решая вопрос о продлении ареста, суд учёл обстоятельства дела и личность обвиняемого. В частности, было принято во внимание, что мужчина намеревался получить гражданство Эстонии и обращался по этому вопросу к представителю эстонского посольства в Москве.
Суд согласился с доводами следствия о том, что на свободе обвиняемый может скрыться от правоохранительных органов и суда. Поэтому срок его содержания под стражей продлён до 23 января 2027 года.
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