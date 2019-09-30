Женщина попыталась покинуть Псковскую область по чужому загранпаспорту

17:53, 01 октября 2019, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» на границе Латвии и России в Себежском районе Псковской области при прохождении паспортного контроля при выезде из России женщина предъявила чужой загранпаспорт. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Псковской области.

Теперь россиянке грозит уголовное наказание за покушение на незаконное пересечение государственной границы. Максимальная санкция соответствующей статьи 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В Невельском районе Псковской области пограничники задержали 21 гражданина Украины, которые скрытно по просёлочным дорогам на двух микроавтобусах марки «Мерседес» пробирались из Белоруссии в Россию.

За нарушение режима государственной границы иностранцы привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму порядка 66 тысяч рублей.

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