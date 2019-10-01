95% уличных фонарей модернизировали в Пскове
На сегодняшний день в Пскове заменены 95% устаревших уличных светильников на светодиодные. Об этом сообщил представитель филиала ОАО «МРСК «Северо-Западный «Псковэнерго» Александр Шкляр на общегородском совещании по итогам деятельности в сентябре, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.
Александр Шкляр подчеркнул, что работа по замене устаревших уличных фонарей в Пскове будет продолжена.
Он также напомнил, что с 1 сентября жителям Пскова следует обращаться по поводу проблем с уличным освещением по телефону 055 или в управление городского хозяйства, а не напрямую к энергетикам.