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Общество

Потребление рыбы в России снизилось до уровня 1960-х годов

Потребление рыбы и морепродуктов в России снизилось до 12,9 килограмма в год на душу населения. Это показатель начала 1960-х годов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные главы информационного агентства по рыболовству Александра Савельева.

По его словам, с 2015 года потребление рыбы упало почти на 25%, хотя ее вылов вырос с 4,4 млн тонн до 5,1 млн тонн в 2018 году. В агентстве не смогли объяснить причины такого дисбаланса. При этом Александр Савельев сообщил, что в 2018 году Россия экспортировала 2,236 млн тонн рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов. В денежном выражении Россия экспортировала продукции на 5,17 миллиарда долларов, что в полтора раза больше чем за три предыдущих года. Импорт составил 599 тысяч тонн.

Максимальное потребление рыбы в России было зафиксировано в 2012 году – 17,1 килограмма на человека в год, хотя добыча была на почти миллион тонн меньше, чем в 2018 году.

Минздрав России рекомендует потреблять не менее 22 килограмм рыбы и другой морской и речной продукции на человека в год.

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