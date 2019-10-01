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Общество

Правила получения гражданства хотят изменить в России

Иностранцам, которые претендуют на получение российского гражданства, хотят разрешить не отказываться от прежнего паспорта. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития, который был внесен в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на 2020-2022 годы.

Поправки подготовило Минэкономразвития, и их уже одобрило правительство. Планируется, что они коснутся иностранных квалифицированных специалистов, приезжающих в Россию работать, и членов их семей.

Кроме того, планируется упростить порядок получения разрешения на временное пребывание, вида на жительство и гражданства для иностранцев, которые обучались в российских вузах и ведущих образовательных учреждениях стран СНГ и Балтии.

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