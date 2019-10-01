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Общество

Девять организаций проверит Роструд в Псковской области в октябре

Государственная инспекция труда в Псковской области согласно плану проверок в октябре проверит соблюдение трудового законодательства и норм охраны труда в девяти организациях и одном ИП региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

Проверки пройдут в организациях ООО «Энергия», ООО «Калория Э. М.», ООО  «Строительное управление № 7», ООО «Псковдорспецстрой», ООО «Аст-партнер», ООО «Профтехстрой», ООО «Евротехнологии», муниципальное предприятие «Стругокрасненские тепловые сети», «Центр социального обслуживания Себежского района».

Также псковский Роструд проведёт проверки по соблюдению трудового законодательства и норм охраны труда одного индивидуального предпринимателя – ИП Ксенофонтов Ф. Ю. 

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