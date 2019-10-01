Улицу 23 июля закроют для движения в Пскове до 1 ноября

21:41, 01 октября 2019, ПАИ

C 9:00 7 октября до 24:00 1 ноября в Пскове закроют для движения транспорта улицу 23 июля. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Пскова, такие меры принимаются в связи с проведением дорожных работ.

В качестве объезда псковичам предлагается использовать улицу Советскую. Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда.

Также с 9:00 2 октября до 24:00 4 октября в Пскове закроют для движения транспорта перекресток улиц Максима Горького и Конной. В качестве объезда псковичам рекомендуется использовать улицы Народную и Розы Люксембург.