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Общество

Рестораны в жилых домах оставят на усмотрение властей регионов

Региональным властям могут вернуть право самостоятельно регулировать время работы баров в многоквартирных домах, не интересуясь мнением владельцев заведений и местных жителей. Об этом газета «Известия» пишет со ссылкой на соавторов документа, депутатов от «Единой России» Александра Хинштейна и Ильдара Гильмутдинова.

«Мы понимаем, что жильцам может быть сложно добиться кворума по этому вопросу. А это значит, что принятие решения будет затягиваться», — сообщил Гильмутдинов.

Поводом для такого решения стали отмеченные Роспотребнадзором многочисленные жалобы на работу таких заведений. Со своей стороны ФАС считает, что эта мера окажет негативное воздействие на конкуренцию и ударит по малому бизнесу.

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