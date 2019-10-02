Рестораны в жилых домах оставят на усмотрение властей регионов

09:11, 02 октября 2019, ПАИ

Региональным властям могут вернуть право самостоятельно регулировать время работы баров в многоквартирных домах, не интересуясь мнением владельцев заведений и местных жителей. Об этом газета «Известия» пишет со ссылкой на соавторов документа, депутатов от «Единой России» Александра Хинштейна и Ильдара Гильмутдинова.

«Мы понимаем, что жильцам может быть сложно добиться кворума по этому вопросу. А это значит, что принятие решения будет затягиваться», — сообщил Гильмутдинов.

Поводом для такого решения стали отмеченные Роспотребнадзором многочисленные жалобы на работу таких заведений. Со своей стороны ФАС считает, что эта мера окажет негативное воздействие на конкуренцию и ударит по малому бизнесу.