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Общество

В Санкт-Петербурге подсчитали доход от электронных виз

Введение электронных виз в Санкт-Петербурге и Ленинградской области может привлечь в экономику региона более 1 млрд рублей. Об этом газета «Известия» пишет со ссылкой на источники в Госдуме и Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО).

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что появление таких виз увеличит туристический поток на 20–40% и упростит привлечение иностранных гостей и инвесторов на бизнес- мероприятия.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов отметил, что электронные визы позволят большему количеству зарубежных болельщиков посетить финал Лиги чемпионов в 2021 году. По его мнению, облегчение визового режима пойдет на пользу и культурным учреждениям Петербурга — многочисленным музеям и театрам.

Вместе с этим, в России вступает в силу закон об ограничениях для хостелов — как считают в Ассоциации туроператоров, это спровоцирует рост цен на номера в гостиницах, которые подорожают минимум на 15%. В комитете по развитию туризма Санкт- Петербурга опасения опровергли, заявив, что к началу сезона в городе появятся новые отели, а хостелы будут переезжать, а не закрываться, в соответствии с законодательством.

В апреле губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился в правительство РФ с инициативой о введении для иностранцев трехдневного безвизового пребывания на территории региона. По мнению экспертов, это позволит в разы увеличить поток туристов и будет способствовать развитию экономики региона.

 

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