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Общество

Опасным для жизни алкоголем торговала жительница Пустошкинского района

Опасной для жизни и здоровья спиртосодержащей продукцией торговала 66-летняя жительница Пустошкинского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В марте женщина приобрела у неустановленного лица спиртосодержащую жидкость в объеме 5 литров, в последствии развела её водой, приготовив к реализации.

21 мая в ходе «проверочной закупки» женщина сбыла полицейским бутылку разведенной спиртосодержащей жидкости объемом 0,5 литра за 100 рублей. Стражи порядка изъяли эту продукцию и отправили на экспертизу, по результатам которой жидкость признана не отвечающей требованиям безопасности и представляющей опасность для здоровья и жизни человека при употреблении.

Опочецкий районный суд признал женщину виновной по части 1 статьи 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и назначил ей наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.

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