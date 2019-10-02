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Общество

Рваные раны получил нетрезвый водитель мопеда при столкновении с машиной в Островском районе

44-летний водитель мопеда получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Островском районе, сообщили Псковскому агентству информации в УМВД России по Псковской области.

1 октября около 19:45 на 339-м километре автодороги Санкт-Петербург — Невель мужчина, управляя мопедом в состоянии алкогольного опьянения, въехал в стоящий автомобиль KIA.

Водитель мопеда получил рваные раны и ссадины головы, госпитализация ему не потребовалась.

Кроме этого, 1 октября произошла авария на улице Инженерной в Пскове: Hyundai Sonata снесла световую опору в Пскове. За рулем иномарки находилась 35-летняя псковичка, которой не потребовалась медицинская помощь.

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