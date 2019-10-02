Благоустройство территории у детсада «Кораблик» завершается в Пскове

09:58, 02 октября 2019, ПАИ

В Пскове завершается комплексное благоустройство общественного пространства возле детского сада «Кораблик». Оно проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и партийного проекта «Единой России» «Городская среда». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, исполняющая полномочия главы Пскова, депутат по избирательному округу №8, в котором реализуется проект, Елена Полонская посетила объект и проконтролировала работы.

В настоящий момент в сквере возле детского сада устанавливаются две площадки: детская и для занятий воркаутом. Первая поделена на две зоны: для детей до трёх лет предусмотрены песочница, домик и качалки, а для детей старшего возраста - специальные снаряды. На второй площадке подростки и взрослые смогут заниматься на уличных тренажерах. Помимо этого, в сквере по просьбам старшего поколения будут установлены 8 скамеек и урн. Также на территории будут организованы велопарковки.

Кроме того, в рамках проекта идет ремонт дорожного проезда от дома №26 на улице Коммунальной до дома №27 на улице Народной. Здесь оборудованы порядка 30 новых парковочных мест для автомобилей. Начался и ремонт дворового проезда вдоль домов №31 и 29/31 на Рижском проспекте.

Также в порядок приводится пешеходная дорожка вдоль школы №4, а ещё на одной пешеходной дорожке подрядчик в рамках гарантийных обязательств меняет покрытие. Здесь во время дождя скапливалась вода. На проблему обратили внимание жители и вместе с городскими властями обязали подрядчика сделать на тропинке необходимый для стока воды уклон.

Кроме того, в рамках проекта идёт благоустройство и детского сада «Кораблик». На территории детсада уже спилены все аварийные деревья и убраны птичьи гнезда. Также была завершена установка ограждения, ещё планируется подключить домофон.

Помимо этого, в ходе реализации проекта были проложены новые инженерные сети и отремонтированы контейнерные площадки.

Елена Полонская отметила, что это завершающая стадия благоустройства территории. Работы начинались в 2017 году, частично были продолжены в 2018. «В этом году – это будет, пожалуй, единственный в Пскове полностью завершенный проект. Остальные общественные пространства, а всего их пять, будут завершены в последующих годах. Подрядчик взял хороший темп, и в скором времени жители большого микрорайона получат благоустроенный сквер, отвечающий запросам всех поколений», - пояснила и. п. главы города.