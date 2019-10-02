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Общество

Расчистка и углубление дна реки Великой начались в Пскове

Работы по расчистке и дноуглублению русла реки Великой начались в районе улицы Ваганова в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Отмечается, что работы позволят защитить население Пскова, объекты экономики и историко-культурные памятники в период весеннего половодья от затопления 5% обеспеченности (раз в 20 лет).

Первый этап работ реализуют в 2019 - 2021 годах. Их стоимость составляет 35 млн 872,37 тыс. рублей. Общая протяженность участков расчистки – 3,9 км. Работы проводит компания из Санкт-Петербурга ООО «НПП «ЭкоГидроТехнологии».

Помимо расчистки и дноуглубления реки предусмотрено удаление избыточной водно-болотной растительности из русла на участках водного объекта до Ольгинской часовни.

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