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Общество

Семь нелегальных парковок снесли в Петербурге за один день

Фото: комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

1 октября в Санкт-Петербурге за день снесли семь нелегальных парковок, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на комитет по контролю за имуществом города.

За один день представители комитета освободили 30 тысяч квадратных метров городской земли. Ликвидированы две парковки на проспекте Энтузиастов, где территории ранее были незаконно огорожены металлическим забором.

Также чиновники убрали стоянки на улицах Доблести, Партизана Германа, Октябрьской набережной и две парковки в Станционном посёлке. Всех арендаторов заранее уведомили о необходимости освободить территорию, однако они проигнорировали предупреждения. Теперь предпринимателям грозят штрафы.

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