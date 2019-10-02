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Общество

Две тонны французского корма для кошек и собак не смогли попасть в Псковскую область

Две тонны французского сухого корма для собак и кошек сотрудники Россельхознадзора не пустили в Псковскую область, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

На российско-белорусском участке границы в деревне Лобок Невельского района сотрудники Россельхознадзора при проведении совместных мероприятий с сотрудниками Пограничного Управления ФСБ и Псковской таможни приостановили движение микроавтобуса. В его грузовом отсеке и обнаружили корм общим весом две тонны.

Отмечается, что ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение товара, отсутствовали. Оформлен акт о возврате груза в Республику Беларусь.

По факту выявленного нарушения в отношении физического лица возбуждено дело об административном правонарушении.

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