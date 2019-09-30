Более 150 тысяч рублей незаконно присвоил директор соцучреждения в Псковском районе

10:47, 02 октября 2019, ПАИ

В Псковском районе директор учреждения социального обслуживания незаконно присвоил более 150 тысяч рублей организации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, с 1 мая по 3 сентября 55-летний директор учреждения социального обслуживания Псковского района фиктивно оформил женщину на должность медсестры. Зарплата перечислялась на ее банковскую карту, а распоряжался этими деньгами подозреваемый. В общей сложности, директор завладел деньгами учреждения на сумму более 150 тысяч рублей.

Следственный отдел ОМВД России по Псковскому району возбудил уголовное дело в отношении мужчины по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В ходе следствия устанавливается возможная причастность подозреваемого к совершению и других аналогичных противоправных деяний.

Кроме того, в отношении этого гражданина в настоящее время расследуется и другое уголовное дело, возбуждённое по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Он подозревается в хищении денег со счёта мужчины, проживавшего в данном социальном учреждении.