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Юрий Лымарь покинул пост начальника УФСИН России по Псковской области
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Общество

Юрий Лымарь покинул пост начальника УФСИН России по Псковской области

Юрий Лымарь. Фото Медиахолдинга Псковской области

Полковник внутренней службы Юрий Лымарь покинул пост начальника УФСИН России по Псковской области. Как пишут российские СМИ, указом президента России Владимира Путина он назначен руководителем главного управления федеральной службы исполнения наказания по Пермскому краю.

Юрий Лымарь с1980 по 1982 год прошёл срочную службу в пограничных войсках, в 1987 году окончил Рязанскую высшую школу МВД СССР и поступил на службу в Управлении исполнения наказаний по Пермской области. УФСИН по Псковской области он возглавлял 10 лет - с 2009 года.

В настоящее время временно исполняющим обязанности начальника УФСИН России по Псковской области назначен Виктор Леонов.

Должность начальника управления ФСИН по Пермскому краю стала вакантной после ухода генерал-майора внутренней службы Владимира Андреева. Он занимал пост руководителя с осени 2017 года и покинул его по собственному желанию в январе 2019 года.

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