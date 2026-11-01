Михаил Ведерников поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

16:15, 01 ноября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов регионального управления Федеральной службы судебных приставов с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Служба играет важную роль в укреплении российской государственности и обеспечении эффективности отечественной судебной системы. Защищать конституционные права и свободы граждан, обеспечивать исполнение судебных актов – это ответственный труд, который требует серьёзной подготовки, исключительной компетентности, выдержки и полной самоотдачи», – подчеркнул губернатор.

Он обратил внимание, что за годы работы в Псковской области сформировался профессиональный сплочённый коллектив, способный решать самые сложные задачи.

«В зоне вашей ответственности взыскание задолженностей по налогам и алиментам, контроль за исполнением судебных решений, противодействие нелегальной миграции и другие важные направления, от которых зависят развитие экономики, социальная стабильность, благополучие и безопасность жителей региона», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников выразил признательность ветеранам ведомства и добавил, что практический опыт и верность традициям службы ветеранов являются примером для молодого поколения специалистов.

«Благодарю всех сотрудников управления за нелёгкий труд, ответственность и самоотдачу. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в службе. С праздником!» – заключил губернатор.