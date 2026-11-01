До +8 градусов прогнозируют в Псковской области 2 ноября

16:32, 01 ноября 2026, ПАИ

Облачную с прояснениями погоду без существенных осадков прогнозируют в Псковской области 2 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Будет дуть слабый переменный ветер со скоростью от трёх до пяти метров в секунду.

Температура в области ночью составит от –1 до +4 градусов, днём – от +3 до +8.

В Пскове температура ночью от +1 до +3 градусов, днём – от +5 до +7.