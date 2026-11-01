В МВД предупредили о мошеннической схеме с прикреплением к поликлинике

15:57, 01 ноября 2026, ПАИ

О схеме, в которой злоумышленники используют взломанный аккаунт, оформленный как профиль поликлиники, сообщили в УБК МВД России, пишет РИА Новости.

Из него они рассылают сообщения с гиперссылкой, предлагая прикрепиться к медучреждению или открепиться от него. Переход ведёт на поддельный сайт, где у пользователя запрашивают код из СМС, а затем просят переслать его в чат «поликлиники». Так аферисты могут получить доступ к аккаунту в мессенджере или на портале «Госуслуги».

В ведомстве напомнили, что госучреждения не связываются с гражданами в соцсетях для подтверждения или обновления данных – для этого приглашают на личный приём.