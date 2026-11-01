В МВД предупредили о мошеннической схеме с прикреплением к поликлинике
О схеме, в которой злоумышленники используют взломанный аккаунт, оформленный как профиль поликлиники, сообщили в УБК МВД России, пишет РИА Новости.
Из него они рассылают сообщения с гиперссылкой, предлагая прикрепиться к медучреждению или открепиться от него. Переход ведёт на поддельный сайт, где у пользователя запрашивают код из СМС, а затем просят переслать его в чат «поликлиники». Так аферисты могут получить доступ к аккаунту в мессенджере или на портале «Госуслуги».
В ведомстве напомнили, что госучреждения не связываются с гражданами в соцсетях для подтверждения или обновления данных – для этого приглашают на личный приём.
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