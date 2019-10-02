«Школу здоровья» запустили в Псковской области

11:11, 02 октября 2019, ПАИ

1 октября в Международный день пожилых людей совет сторонников партии «Единая Россия» и активисты «Молодой гвардии» дали старт акции «Школа здоровья». Она проходит в 34 регионах страны, включая и Псковскую область. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

В ходе акции специалисты по питанию и здоровому образу жизни будут консультировать людей пенсионного возраста. Также в рамках «Школы здоровья» пройдут мастер-классы и спортивные мероприятия.

В Псковской области акция стартовала в госпитале для ветеранов войн. Специалист прочитала лекцию по гериатрии, после чего собравшиеся в зале пенсионеры смогли задать интересующие вопросы и получить квалифицированные ответы. После беседы пожилых людей пригласили на чаепитие.

«Октябрь в работе центра поддержи гражданских инициатив будет посвящен теме активного долголетия - мы проведем акцию «Школа здоровья». Сторонники «Единой России» и наши координаторы в регионах на протяжении всего месяца организуют творческие мастер-классы, лекции на тему здоровья, спортивные мероприятия и семинары по возможностям для самореализации людей пенсионного возраста», - сообщил сопредседатель центрального совета сторонников «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский.

Парламентарий отметил, что «Школа здоровья» уже была реализована в Башкортостане, а после успешного регионального опыта было принято решение масштабировать акцию на другие субъекты России. «Мы надеемся, что наши пенсионеры смогут с пользой и интересно провести время», - подчеркнул депутат.