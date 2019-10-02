Названы страдающие от изменения климата города России

13:27, 02 октября 2019, ПАИ

Из-за глобального потепления в России начала таять многолетняя мерзлота. Такие процессы зафиксировали в Западной Сибири и на Дальнем Востоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего научного сотрудника арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексея Екайкина.

По его словам, быстрее всего криосфера – многолетняя мерзлота, ледники и снежные покровы – тает вблизи Воркуты, Читы, Салехарда, Петропавловска-Камчатского и Улан-Удэ.

В настоящее время более 50% территории России находится в зоне криосферы. Однако, по словам эксперта, к концу XXI века многолетняя мерзлота может оттаять на 3-4 метра: граница мерзлоты распространится дальше на север, в зоне таяния будут уже Игарка, Якутск и Магадан.