Губернатор поздравил псковскую «Фармацию» с 75-летием

13:05, 02 октября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаила Ведерникова поздравил с 75-летием государственное предприятие региона «Фармация». Приветственный адрес от главы региона на торжестве, прошедшем 1 октября, зачитала представитель областного комитета по здравоохранению. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«На протяжении многих лет работы на территории Псковской области ваше предприятие занимает лидирующие позиции на фармацевтическом рынке региона. Вы успешно принимаете участие в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, сотрудничая с государственными, муниципальными и частными предприятиями Псковской области. Благодаря вашему профессионализму, ответственности и высокому уровню предоставляемых услуг наши граждане по максимуму возможностей обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, товарами медицинского назначения и медицинской техникой. Высоко ценю вклад «Фармации» в социально-экономическое развитие Псковской области», — отмечается в приветственном адресе губернатора.

Коллективу предприятия Михаил Ведерников пожелал новых идей, стабильной работы и профессиональных успехов.

«Для меня большая честь и ответственность возглавлять предприятие, которое уже 75 лет трудится на благо жителей Псковской области. Вокруг всегда были и продолжаются до сих пор разного рода перемены, но могу сказать, что на сегодняшний день мы — стабильно развивающееся предприятие, ставящее перед собой долгосрочные цели», — отметила директор «Фармации» Наталья Иванова и поблагодарила сотрудников и ветеранов предприятия за многолетний совместный труд и слаженную работу.

После поздравительных речей областные и городские власти наградили лучших сотрудников «Фармации» грамотами.

Также на мероприятии были подведены итоги конкурса «Лучшая аптека». Победителем стал аптечный пункт № 5 из деревни Борисовичи Псковского района, лучшим фармацевтом признали заместителя заведующего этой аптеки Надежду Реймер, лучшим продавцом-консультантом – продавец-консультант ортопедического салона Екатерину Алексееву.

В «Фармации» работают 125 человек, а в его структуру входят аптечный склад, 20 аптек и аптечных пунктов, магазин «Медицинской техники», два ортопедических салона. Среднегодовой товарооборот составляет почти 353 млн рублей.