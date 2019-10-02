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Культура

Более тысячи школьников со всей России побывают в драмтеатре Пскова этой осенью

Фото Андрея Кокшарова

Более тысячи школьников со всей России побывают в драмтеатре Пскова этой осенью. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, театр уже посетили 200 учащихся школ и колледжей из Тулы, Волгограда, Челябинска, Иваново, республики Марий Эл.

После экскурсии по театральному закулисью свое исполнительское искусство им продемонстрировали артисты Сергей Попков и Ирина Смирнова. 1 октября в Пскове гостили школьники из Севастополя.

С середины сентября по ноябрь дети из разных регионов страны осваивают четырехдневный маршрут «Духовные истоки», разработанный по культурно-просветительской программе «Моя Россия» в рамках нацпроекта «Культура». Путевку по старинным российским городам школьники получили за победы в федеральных и региональных конкурсах и олимпиадах.                                                                               

Одним из обязательных пунктов программы «Моя Россия» стало посещение Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Во время экскурсии по театру ребят знакомят с историей Народного дома имени А. С. Пушкина, экспозицией музея и современной театральной жизнью Пскова.

В октябре-ноябре школьным группам покажут спектакли «Пиковая дама», «Ионыч» и «Чук и Гек», а также литературно-музыкальные композиции по произведениями А. С. Пушкина «И обо мне вспомянет…» в исполнении студентов актерского курса РГИСИ (Санкт- Петербург) под руководством заслуженного артиста РФ Сергея Попкова.

Кроме знакомства с театром, ребята за четыре дня маршрута увидят достопримечательности и знаковые места Пскова, Изборска, Печор и Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».                                                                          

В ближайшее время Псковскую область посетят школьные тургруппы из Хабаровска, Московской, Смоленской, Томской, Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Нижегородской, Тверской областей, а также из республик Мордовия, Северная Осетия и Чувашия.

Псковская область принимает школьников по программе «Моя Россия» уже в третий раз. Целью программы является популяризация русской культуры и развитие интереса к истории среди молодежи. Основана программа Министерством культуры Российской Федерации, проект финансируется из федерального бюджета.        

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