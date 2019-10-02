Выставка к 60-летию игуменства архимандрита Алипия откроется в Псково-Печерском монастыре

12:30, 02 октября 2019, ПАИ

5 октября в 12:15 в Псково-Печерском Свято-Успенском монастыре откроется выставка, посвященная 60-летию игуменства архимандрита Алипия (Воронова). Она будет работать до 20 октября в здании монастырского музея слева от Святых врат (Печоры, улица Международная, 3), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе обители.

Экспозиция расскажет о жизни архимандрита Алипия. На ней будут представлены исторические документы, уникальные фотографии, архивные киноматериалы, полотна великих мастеров живописи из собрания архимандрита Алипия – Рубенса, Семирадского, Шишкина и других.

Кроме того, посетители выставки смогут увидеть документальный фильм об архимандрите Алипии.

Экспозиция будет открыта ежедневно с 10:00 до 17:00.