Руководитель великолукской студии «Рисующий город ART» претендует на премию «Народное признание – 2019»

10:55, 03 октября 2019, ПАИ

На статуэтку Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Инициатива» претендует руководитель студии «Рисующий город ART» Екатерина Сергеева. Заявку в Псковское агентство информации прислала редактор газеты «Великолукская правда. Новости» Арминэ Абрамян.

«Третий год великолучанка Екатерина Сергеева реализует проект «Рисовать - легко!», в рамках которого проводит бесплатные мастер-классы. За это время участниками ее творческих занятий стали более 1500 детей Псковской области. Меньше чем за час ребята вместе с Екатериной рисуют картину. Учитывая то, что непосредственная деятельность великолучанки связана с методикой преподавания правополушарного рисования, то она показывает короткие пути быстрого рисования», - рассказала Арминэ Абрамян.

В заявке также уточняется, что социальный предприниматель приобщает к искусству не только детей, но и взрослых. «Стало доброй традицией посещение великолукского дома престарелых. Представители старшего поколения с удовольствием рисуют картины. С мастер-классами Екатерина уже посетила Псков и Псковский район, Великие Луки, Новосокольники, Невель, Себеж, Булынино, Поречье, Палкино, и Переслегино. В некоторых муниципалитетах великолучанка побывала несколько раз. Екатерина Сергеева вдохновляет других на открытие творческих кружков. Ее примеру последовали в Псковском районе и в Палкино», - рассказала редактор газеты «Великолукская правда. Новости».

Учредители премии «Народное признание» - СМИ Медиахолдинга Псковской области: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты - Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

В этом году награда будет присуждаться уже в десятый раз. Приём заявок на соискание премии ведётся по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда2018».

Чтобы подать заявку, нужно заполнить бланк, который можно скачать здесь>>>. В письмо желательно вложить фотографию соискателя награды.

Подробнее о премии и условиях участия в ней – здесь>>>