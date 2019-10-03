Переход через железнодорожные пути требуют вернуть жители деревни Торошино Псковского района

14:05, 03 октября 2019, ПАИ

Жители деревни Торошино Псковского района требуют вернуть пешеходный переход через железнодорожные пути, который был ликвидирован в прошлом году. Об этом Псковскому агентству информации сообщила одна из местных жительниц, представившаяся Алевтиной.

По её словам, пешеходный переход для жителей был всегда. «Я через этот переход ходила к бабушке, когда мне было ещё три года», - заметила женщина. Однако в 2018 году было принято решение о ликвидации перехода. К тому же станция теперь стала не пассажирской, а товарной. «В данный момент стоят вагоны со щебнем и под ними сложно проползать», - заметила она.

По словам жительницы, лазать под вагонами они вынуждены, потому что им не пройти по-другому к социальным объектам: на другой стороне железнодорожной ветки находится почта. Также это единственный маршрут, чтобы сесть утром в пассажирский поезд. «Мы когда идем утром на поезд, нам приходится через два товарных состава проползать, - отметила женщина и добавила, - пожилые люди, люди с маленькими детьми лазают под вагонами, у многих от этого уже испорчены куртки».

Местная жительница отметила, что власти объяснили им, что по правилам в этом месте переход для пешеходов быть не может, а за то, что люди там лазают, их штрафуют. «А как нам ходить? - посетовала женщина. – Поэтому провели собрание с требованием возвращения пешеходного перехода. Даже к нам на собрание люди пытались перелезть под вагонами».