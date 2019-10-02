Программа по выводу предприятий на промышленный экспорт заработает в Псковской области

14:43, 02 октября 2019, ПАИ

В Псковской области заработает индивидуальная программа по выводу предприятий региона на промышленный экспорт. Об этом заявил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев, выступая на встрече с губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководителями предприятий Пскова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме того, по словам Андрея Михеева, Псковская область впервые получила федеральную субсидию на развитие технопарка в Великих Луках в 2019-2020 годах.

Директор швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова поблагодарила губернатора за приглашение: «Мы будем обязательно собираться. Любая встреча с руководством областным, городским - всегда полезна».

Елена Косенкова также отметила, что если хотя бы 50% озвученных на собрании предложений будет реализовано, то это «уже будет хорошо».

Представители молочного бизнеса рассказали, что себестоимость социально значимой продукции в регионе увеличивается на 5-6% из-за маркировки молочной продукции (ГИС «Меркурий»). При этом специалисты подчеркнули, что стоимость маркировочного автомата на одну производственную линию составляет порядка 3 млн рублей, что компенсируется федеральными мерами. По их словам, система дорогая и нужно вводить ее последовательно.

Михаил Ведерников заверил производителей, что позиция будет донесена до министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.