Губернатор: ПсковГУ должен готовить востребованных на предприятиях региона специалистов

15:12, 02 октября 2019, ПАИ

ПсковГУ должен готовить востребованных на предприятиях региона специалистов, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с руководителями предприятий Пскова 2 октября. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Возможности для этого есть. Вуз в последнее время под руководством Натальи Ильиной достаточно активно работает, развивается, участвует во многих федеральных программах. Я предлагаю сформировать заказ: какие компетенции и специальности будут востребованы в вашей отрасли», - подчеркнул Михаил Ведерников. Он заявил, что важно развеивать мифы об отсутствии в Псковской области хорошей работы.

Проректор по учебной работе и международной деятельности ПсковГУ Ольга Серова также акцентировала внимание на том, что «чрезвычайно важно» участие работодателей в развитии образовательной программы университета.

Михаил Ведерников также добавил, что при выборе профессии и образования, студент будет иметь возможность проходить практику на предприятиях области. «Должна быть связь учебного заведения и предприятий. Считаю, что в профессиональном диалоге должно родиться, какие специалисты вам нужны. Точечно подготовить специалистов на предприятиях, которые находятся в регионе, мы можем. Давайте взаимодействовать так, чтобы платить такую зарплату, за которую люди готовы работать», - подытожил губернатор.