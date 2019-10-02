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Общество

Программу газификации Псковской области актуализируют в 2020 году

В 2020 году в Псковской области будет актуализирована программа газификации исходя из десяти приоритетных точек развития региона. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с руководителями предприятий Пскова 2 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор также отметил, что текущая программа уже потеряла свою актуальность. Он также заявил о достигнутой договоренности с председателем правления и заместителем председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексеем Миллером о завершении программы газификации в 2019 году и погашении долгов до конца года. Михаил Ведерников подчеркнул, что с 2020 года открываются возможности для строительства социальных объектов – физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа.

По словам главы региона, Псковская область сильно выбивается из графика газификации, который изначально был подписан вместе с «Газпромом». Михаил Ведерников считает, что это является тормозом в развитии социальных проектов.

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