Стратегию развития банка ВТБ представили на заседании консультационного совета акционеров

15:02, 02 октября 2019, ПАИ

27 сентября в Москве состоялось очередное заседание консультационного совета акционеров (КСА) ВТБ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка, на заседании помимо членов совета присутствовали первый заместитель президента-председателя правления Дмитрий Олюнин, член правления Дмитрий Пьянов и руководитель департамента стратегии и корпоративного развития Владимир Левыкин. Также на мероприятии присутствовали представители аппарата наблюдательного совета и службы по работе с акционерами.

Заседание открыл председатель КСА, член наблюдательного совета ВТБ Игорь Репин, который представил результаты работы КСА с момента его создания в 2009 году. Среди реализованных совместно с банком проектов были отмечены следующие: разработка специальных продуктов и предложений для акционеров банка, подготовка кодекса корпоративного управления, аудит интернет-присутствия банка и качества предоставляемых услуг розничным клиентам (Почта-банк, ВТБ24). Основные предложения КСА на ближайшее время – совместная разработка «политики вовлеченности акционеров», продолжение практики участия миноритарных акционеров в советах директоров дочерних и зависимых обществ, развитие банка ВТБ как «молодежного банка» в рамках работы с молодой аудиторией как с перспективным сегментом развития бизнеса и «доступного банка» для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.

Далее в ходе заседания члены КСА заслушали презентацию Дмитрия Олюнина о результатах реализации стратегии банка за 2017-2019 годы и стратегических инициативах на 2019-2022 годы. В качестве основных направлений новой стратегии развития были отмечены: повышение качества обслуживания клиентов и клиентоцентричность, интенсивный рост банковского бизнеса и цифровизация.

По окончании презентации представители ВТБ ответили на вопросы акционеров о первых результатах стратегии, которые включают в себя перестроение формата розничной сети, изменения в линейке продуктов для СМБ, расширение линейки депозитов и накопительных счетов, реализацию нескольких проектов брокерского бизнеса, создание центра качества по клиентским метрикам в розничном сегменте и другие нововведения.

По результатам заседания были достигнуты договоренности о дальнейших коммуникациях по стратегии банка и результатам ее исполнения, повышении информированности акционеров и уровня поддержки принимаемых решений, проведении мероприятий для акционеров в формате семинаров, ГОСА, ВОСА, «Дня инвестора». В частности, был анонсирован очередной «День инвестора» для держателей акций банка, который в этом году состоится 19 октября в центре международной торговли (Москва).