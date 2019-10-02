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Общество

Определен подрядчик для строительства детского сада на улице Заслонова в Великих Луках

В Великих Луках строительством детского сада на 140 мест на улице Заслонова будет заниматься компания «Энергогазстроймонтаж». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Стоимость проекта – 107 млн рублей, эти средства выделены из федерального бюджета и бюджета Псковской области в рамках нацпроекта «Демография» и программы «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании «Город Великие Луки» в 2017-2021 годах».

Подрядчик построит здание на 8 групп и подключит его к инженерным сетям. Также планируется благоустроить прилегающую территорию, обустроить 8 детских площадок: 4 для ясельных групп и еще 4 – для детей от 3 лет.  

Строительство начнется в середине октября.

Всего в рамках проекта «Демография» в Псковской области появятся 1 тыс. 200 новых мест в учреждениях дошкольного образования. На это выделено 700 млн рублей, благодаря сотрудничеству губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с Министерством просвещения России. В регионе построят новые здания и пристройки к уже существующим учреждениям. Ясельные группы также начинают работать на первых этажах жилых домов: например, на улице Пражской в Пскове.

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