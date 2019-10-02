Купанием и чаепитием отметили День пожилого человека в псковском «Акваполисе»

15:23, 02 октября 2019, ПАИ

1 октября в Пскове в аквапарке «Акваполис» прошло мероприятие, посвящённое Дню пожилого человека. Гости аквапарка приняли водные процедуры, посетили банный комплекс и собрались на чаепитие, сообщили Псковскому агентству информации в администрации «Акваполиса».

Руководство аквапарка поблагодарило партнёров праздника, которые предоставили выпечку и чай: «Благодарим за отзывчивость и интересные рассказы о вашей продукции! Всё было от души и с любовью к людям пожилого возраста!».

В «Акваполисе» отметили, что такие мероприятия, приуроченные к Дню пожилого человека, стали для аквапарка уже традиционными.