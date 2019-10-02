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Общество

Михаил Ведерников призвал популяризировать рабочие профессии в регионе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал популяризировать рабочие профессии в регионе. Об этом он заявил на встрече с руководителями предприятий Пскова 2 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В рамках обсуждения участники совещания отметили, что сегодня у населения нет понимания престижности работы на заводах, где зарплата в два раза выше, например, чем у продавцов в магазинах.

Глава региона отметил, что в популяризации рабочих профессий проблема есть не только в Псковской области, но и в большинстве регионов страны. По его мнению, это связанно, во-первых, с тем, что люди не хотят «напрягаться», а, во-вторых, потому что им со школьной скамьи не дают приобщиться к рабочей профессии.

Чтобы изменить ситуацию, Михаил Ведерников предложил активнее показывать предприятия и популяризировать рабочие профессии в учебных учреждениях Псковской области и в СМИ.

В конце заседания бизнес-сообщество региона предложило сделать встречи с руководством Псковской области регулярными. Михаил Ведерников отметил, что стратегические сессии планируется проводить два раз в год, а встречи - ежеквартально. По мнению губернатора, главное, чтобы смысловая нить от встречи к встрече не терялась.

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