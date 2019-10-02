Новобранцы могут пожаловаться на организацию призыва в военную прокуратуру Псковского гарнизона

17:46, 02 октября 2019, ПАИ

Военная прокуратура Псковского гарнизона организовала надзорное сопровождение призывной кампании-2019. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, повсеместно проверяется готовность военных комиссариатов на всех этапах от прибытия молодых людей на призывную комиссию до перемещения их к местам службы.

В обязательном порядке изучается подготовленность к приему призывников сборных и пересыльных пунктов, их обеспеченность питанием, обмундированием и медикаментами, бытовые условия. Особое внимание планируется уделить состоянию здоровья юношей и их медицинскому обследованию.

В воинских частях выясняется готовность к приему, размещению молодого пополнения, условия его адаптации в коллективах. Эта работа будет проводиться в течение всего призыва, пока последний новобранец не прибудет в войска.

С 1 октября в военной прокуратуре Псковского гарнизона возобновлена работа консультационного пункта. Получить правовую помощь и сообщить информацию о нарушениях можно по адресу: Псков, улица Комдива Кирсанова, 9, телефон: 8(8112) 74-83-06.

Военнослужащие, призывники, их родители и другие граждане могут обратиться за любой консультацией по вопросам призыва и прохождения военной службы, организации работы призывных комиссий и медицинского освидетельствования, а в случае нарушения закона – с жалобой.

Призывники также имеют возможность связаться с военными прокурорами через круглосуточную интернет-приемную Главной военной прокуратуры по адресу: www.gvp.gov.ru.

С 1 октября по 31 декабря из Псковской области на службу в армию призовут порядка 600 новобранцев. Военный комиссар Псковской области Михаил Башлыков посоветовал родителям мальчишек не бояться повесток на призывные пункты.