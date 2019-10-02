Финал Чемпионата Псковской области по автомногоборью состоится 5 октября

17:36, 02 октября 2019, ПАИ

5 октября состоится финал Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью. Соревнование, которое получило название «Осенние виражи – 2019», состоится на картодроме «Печорский» (42-й километр трассы Псков – Рига, Печорский район). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации автоспорта Псковской области.

Заявки на участие в соревновании принимаются до 17:00 4 октября по телефону (8112) 75-33-70 или e-mail: faspo@inbox.ru. Регистрация участников состоится в день проведения соревнований в гостиничном комплексе «Изборск» в деревне Старый Изборск Печорского района с 9:00 до 10:30.

С 9:30 до 11:30 пройдёт ознакомление с трассой, в 11:30 стартует первый контрольный заезд. На 12:45 назначена церемония открытия, после которой контрольные заезды продолжатся.

В 17:30 в гостиничном комплексе «Изборск» начнётся церемония награждения победителей финального этапа и всего Чемпионата области по автомногоборью 2019 года.