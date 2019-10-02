0
17:26
Юного футболиста «Псков-747» выдвинули на «Народное признание – 2019» в номинации «Рекорд»
15:36
Определен подрядчик для строительства детского сада на улице Заслонова в Великих Луках
14:43
Программа по выводу предприятий на промышленный экспорт заработает в Псковской области
14:22
Михаил Ведерников: Нас слышат во всех кабинетах правительства
14:18
«Столбушинский продукт» выдвинут на «Народное признание – 2019» в номинации «Наша марка»
13:45
Программу социально-экономического развития Псковской области согласуют с правительством
12:06
Более 21 тысячи пассажиров воспользовались авиарейсом «Москва - Псков - Москва» за год
Еще новости
Общество

Жителям Бежаниц напомнили о мерах противопожарной безопасности

2 октября сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам в рамках операции «Отопительный сезон» провели профилактическое мероприятие среди населения и работников организаций в поселке Бежаницы и деревне Лющик Бежаницкого района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе мероприятия особое внимание уделялось населению, проживающему в жилом секторе с печным отоплением и работникам организаций, использующим в своей деятельности открытый огонь. Проинструктировано 10 граждан и 7 работников организаций под роспись, распространено 20 листовок.

Жителей ознакомили с обстановкой с пожарами на территории Бежаницкого района, основными причинами возникновения пожаров в жилом секторе, напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Юного футболиста «Псков-747» выдвинули на «Народное признание – 2019» в номинации «Рекорд»
02 октября 2019
Юного футболиста «Псков-747» выдвинули на «Народное признание – 2019» в номинации «Рекорд»
Определен подрядчик для строительства детского сада на улице Заслонова в Великих Луках
02 октября 2019
Определен подрядчик для строительства детского сада на улице Заслонова в Великих Луках
Программа по выводу предприятий на промышленный экспорт заработает в Псковской области
02 октября 2019
Программа по выводу предприятий на промышленный экспорт заработает в Псковской области
Михаил Ведерников: Нас слышат во всех кабинетах правительства
02 октября 2019
Михаил Ведерников: Нас слышат во всех кабинетах правительства
«Столбушинский продукт» выдвинут на «Народное признание – 2019» в номинации «Наша марка»
02 октября 2019
«Столбушинский продукт» выдвинут на «Народное признание – 2019» в номинации «Наша марка»
Программу социально-экономического развития Псковской области согласуют с правительством
02 октября 2019
Программу социально-экономического развития Псковской области согласуют с правительством
Более 21 тысячи пассажиров воспользовались авиарейсом «Москва - Псков - Москва» за год
02 октября 2019
Более 21 тысячи пассажиров воспользовались авиарейсом «Москва - Псков - Москва» за год
Руководство музея-заповедника пояснило, зачем вводится плата за вход в Псковский кремль
02 октября 2019
Руководство музея-заповедника пояснило, зачем вводится плата за вход в Псковский кремль

Идет загрузка...