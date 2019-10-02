Жителям Бежаниц напомнили о мерах противопожарной безопасности

19:30, 02 октября 2019, ПАИ

2 октября сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам в рамках операции «Отопительный сезон» провели профилактическое мероприятие среди населения и работников организаций в поселке Бежаницы и деревне Лющик Бежаницкого района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе мероприятия особое внимание уделялось населению, проживающему в жилом секторе с печным отоплением и работникам организаций, использующим в своей деятельности открытый огонь. Проинструктировано 10 граждан и 7 работников организаций под роспись, распространено 20 листовок.

Жителей ознакомили с обстановкой с пожарами на территории Бежаницкого района, основными причинами возникновения пожаров в жилом секторе, напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.