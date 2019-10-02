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Общество

Единый день приёма граждан провели псковские полицейские

В Псковской области на участковых пунктах полиции 1 октября прошёл единый день приёма граждан участковыми уполномоченными полиции с участием руководителей территориальных ОМВД на районном уровне и органов местного самоуправления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Информацию о времени и месте приема граждан в районах и отдельных сельских поселениях Псковской области можно было получить через дежурные части территориальных органов МВД России на районном уровне. График приема размещался и на интернет-сайте УМВД. В ходе мероприятия жителям области была предоставлена возможность обратиться по всем интересовавшим их вопросам, входящим в компетенцию органов внутренних дел, высказать свое мнение о деятельности участковых уполномоченных. Во встречах с гражданами приняли участие и члены Общественных советов при ОМВД.

В областном центре прием осуществлялся на девяти участковых пунктах полиции. На одном из них на вопросы псковичей отвечал начальник УМВД России по городу Пскову полковник полиции Сергей Сурин. В ходе приема руководство УМВД, участковые уполномоченные, представители ЖКХ обсудили с посетителями наиболее острые проблемы, волнующие жителей города.

Поднимались, в частности, темы, связанные с бытовыми конфликтами и нарушениями общественного порядка. Горожане высказали немало благодарных слов в адрес участковых уполномоченных полиции. Они отмечали их профессионализм, корректность, оперативность.

В ОМВД России по городу Великие Луки прием проводился на семи участковых пунктах полиции. В нем принял участие врио заместителя начальника ОМВД России по городу Великие Луки подполковник полиции Василий Марченков. В этот день 19 великолучан пришли за помощью к стражам порядка. Все их обращения рассмотрены в установленном порядке и по ним приняты соответствующие решения.

 

 

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