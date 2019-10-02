Сотрудники псковской ГИБДД приняли участие в акции ко Дню пожилого человека

20:15, 02 октября 2019, ПАИ

В День пожилого человека сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителями «Университета третьего возраста» регионального отделения Союза пенсионеров России встретились с ветеранами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В рамках акции они навестили пациентов государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Псковский госпиталь для ветеранов войн», которые получают медицинскую помощь на базе терапевтического и неврологического отделений.

Пациентам-ветеранам вручили сладкие подарки и цветы, а также напомнили о мерах безопасности на дороге с помощью поздравительных открыток и световозвращающих элементов.