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Общество

Сотрудники псковской ГИБДД приняли участие в акции ко Дню пожилого человека

В День пожилого человека сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителями «Университета третьего возраста» регионального отделения Союза пенсионеров России встретились с ветеранами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В рамках акции они навестили пациентов государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Псковский госпиталь для ветеранов войн», которые получают медицинскую помощь на базе терапевтического и неврологического отделений.

Пациентам-ветеранам вручили сладкие подарки и цветы, а также напомнили о мерах безопасности на дороге с помощью поздравительных открыток и световозвращающих элементов.

 

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