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Общество

ГИБДД объяснила связь штрафов по камерам с плохой погодой

Водителей не должны штрафовать, если комплексы фотовидеофиксации работали в плохую погоду и не могли сделать качественный снимок. Это следует из разъяснений по работе с камерами, направленными ГИБДД в регионы, пишет 2 октября «Коммерсантъ».

Проверка работы центров автоматической фиксации нарушений проходила в течение полутора лет с начала 2018 года. После чего выяснилось, что четверть (25%) всех фотоматериалов с камер казались недостаточно чёткими, поэтому для вынесения постановлений их использовать нельзя. Отмечается, что в Москве и нескольких других регионах этот процент еще выше.

Также штрафы не должны выписываться, если отсутствуют таблички или разметки, уведомляющие о фотовидеофиксации, а также если на неточность работы конкретной камеры поступают многочисленные жалобы.

В то же время отменить уже полученные штрафы на основании рекомендаций ГИБДД нельзя. Документ не имеет юридической силы, поэтому региональные органы ГИБДД могут лишь ориентироваться на указанные в нём разъяснения.

Ранее сообщалось, что система автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО с помощью дорожных камер начнёт полноценно работать в Москве в 2020 году. Пока столичные водители вместо штрафа получают информационное письмо от ГИБДД с предложением оформить страховку. В августе Госавтоинспекция отправила 5,5 тысячи таких писем. При этом общее число выявленных нарушений составило более 700 тыс.

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