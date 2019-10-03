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Общество

На 3,5% вырастут цены на продукты в России к концу года

По итогам текущего года цены на продукты вырастут на 3-3,5%. Среди продуктов, которые подорожают больше всего – яйца, сахар и мясо птицы, пишет газета «Известия» со ссылкой на ассоциацию компаний розничной торговли.

Увеличение цен находится в рамках уровня инфляции и связано с сезонным фактором, так как корма и сахар дорожают к зиме в силу увеличения издержек их производства.

В этом году продукты уже подорожали на 1,7%, но эксперты из ассоциации компании розничной торговли пообещали, что дальнейший рост цен не будет резким. Специалисты ассоциации отметили, что крупные торговые сети намерены как можно дольше продавать товары по прежним ценам, особенно это касается товаров первой необходимости.

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