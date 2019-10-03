16-летняя девочка получила тяжелые травмы из-за наезда автомобиля в Пскове

09:35, 03 октября 2019, ПАИ

16-летняя девочка получила тяжелые травмы в результате наезда автомобиля в Пскове 2 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около 19:00 девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у дома № 41а на Рижском проспекте, когда ее сбил автомобиль Chevrolet под управлением 39-летнего водителя. Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. По предварительной информации, у нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа.

Водитель иномарки был в трезвом состоянии. По факту ДТП псковские следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ.

Еще один пешеход пострадал из-за наезда автомобиля в Великих Луках. Около 19:50 у дома № 65 Chevrolet Niva под управлением 61-летнего водителя сбил 56-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешехода госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами ребер и основания черепа. Водитель автомобиль был трезв, проводится проверка.