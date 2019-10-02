Гала-концерт фестиваля творчества пожилых людей пройдёт в Псковском районе

10:00, 03 октября 2019, ПАИ

4 октября в Неёлово Псковского района состоится гала-концерт фестиваля народного творчества пожилых людей «Осень тоже красива», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В концерте примут участие более 100 исполнителей из 13 районов области, Пскова и Великих Лук. Фестиваль приурочен к Международному Дню пожилого человека и проводится Псковским областным центром народного творчества ежегодно.

На праздничном концерте будут представлены хореография, художественное чтение, вокал, ансамблевое и хоровое пение. Впервые прозвучит инструментальная музыка в исполнении трио из Себежа; балалаечника участника хора ветеранов войны и труда (Дом культуры имени Ленина, Великие Луки) Василия Толстоухова и гармонистов Екатерины Трусовой, Игоря Дворкина и Анатолия Рябцева из Усвят.

Областной фестиваль народного творчества пожилых людей «Осень тоже красива» организуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».