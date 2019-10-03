Началась регистрация участников на спортивный праздник «Маленький чемпион» в Пскове

10:13, 03 октября 2019, ПАИ

Началась регистрация на 17-й семейный спортивный праздник «Маленький чемпион», который состоится 10 ноября в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Комсомольская правда — Псков», купон для регистрации размещен в новом номере газеты на 20-й странице.

Желающим принять участие в спортивном празднике необходимо вырезать купон и заполнить его, а затем оплатить регистрационный сбор в 300 рублей и прислать купон в редакцию. Сделать это можно двумя способами:

- прийти в редакцию газеты «Комсомольская правда — Псков» (улица Пароменская, 21/33). На 1-м этаже здания (от входа направо) в отделе распространения и продвижения с 10:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00) кассир примет деньги и купон.

- отправить фото или скан-копию купона на почту info@pskovkp.ru. В теме письма необходимо указать «Маленький чемпион_фамилия ребёнка». «Обязательно выполните это условие, чтобы ваш купон не затерялся в массе других заявок. При онлайн-регистрации реквизиты для оплаты регистрационного взноса придут ответным письмом. Затем, как только ваши деньги поступят на счет, мы внесем ребенка в список участников», — рассказали в редакции.

Отмечается, что одновременно с малышом на забег могут записаться и папы для участия в традиционном состязании. Списки детей, прошедших регистрацию, будут ежедневно публиковаться в официальной группе фестиваля «Маленький чемпион».

Купоны для регистрации на забеги мы будем публиковать в каждом номере до 6 ноября. Более подробно о «Маленьком чемпионе» читайте здесь>>>