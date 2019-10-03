Педагогов Пскова поздравили с Днём учителя

10:31, 03 октября 2019, ПАИ

2 октября в Псковском педагогическом комплексе состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к Дню учителя, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

С приветственным словом к учителям города обратилась и. п. главы Пскова Елена Полонская. «Вам, дорогие учителя, удается стать для наших детей не только хорошими наставниками, проводниками, но и настоящими друзьями», - отметила она и вручила благодарственные письма и Почетные грамоты особо отличившимся преподавателям. Всем собравшимся она пожелала благополучия, счастья, мира и добра. «Пусть в вашем доме всегда царит взаимопонимание и любовь. Вы много времени посвящаете нашим детям, и я желаю, чтобы у вас всегда находилось время на ваши семьи», - сказала Елена Полонская.

«Мы доверяем вам самое ценное - наших детей, и вы их учите. Учиться необходимо всю жизнь, и вы прививаете нам этот навык с самого детства. Спасибо вам за это», - поздравил педагогов глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Уполномоченный по правам ребенка Наталия Соколова поблагодарила учителей за то, что они ежедневно вкладывают все свои знания в воспитание детей: «Спасибо, что вы находите в себе силы быть высоко профессиональными людьми и подходите всегда с душой, пониманием и открытым сердцем к проблемам, с которыми сталкиваются ваши ученики». Кроме того, она вручила 6 медалей «100 лет дополнительному образованию».

Начальник Управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко подчеркнула высокие достижения псковских педагогов и выразила сожаление, что заслуженное внимание и такие теплые слова звучат в адрес учителей лишь раз в году.

Педагогам Пскова вручили почетные грамоты, благодарственные письма, цветы и ценные подарки.