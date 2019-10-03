Всероссийский форум для предпринимателей «Бизнес-успех» открылся в Пскове

10:36, 03 октября 2019, ПАИ

Всероссийский форум для предпринимателей «Бизнес-успех» открылся в Пскове 3 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

На пленарном заседании форума, которое проходит в спортивно-развлекательном парке «Простория», заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева отметила, что такие форумы являются действенным инструментом инвестиционной политики, а сегодняшняя встреча посвящена государственно-частному партнерству.

Вице-губернатор акцентировала внимание на том, что в Псковской области есть прекрасный пример работы государственно-частного партнерства — это туристический кластер, который послужил толчком к развитию инфраструктуры. По ее словам, есть и не очень хорошие примеры работы государственно-частного партнерства. Например, концессионные соглашения в сфере ЖКХ и транспорта, что связано с устаревшей материально-технической базой предприятий и накопившимися долгами. «В этой сфере не такие достижения, как хотелось бы», — отметила Нинель Салагаева и привела положительные примеры: работу компаний ООО «Нева-Энерго» и ПАО «Газпром» в ряде муниципальных образований.

Нинель Салагаева пояснила, что можно наладить работу даже в сложных условиях. По ее словам, региону не хватает более масштабной реализации таких проектов. «Сегодня наша задача — подпитаться новыми идеями, поделиться положительными практиками», — добавила она и пожелала всем хорошего дня и плодотворной работы.

Также вице-губернатор пригласила всех на обучающий семинар, посвященный малому и среднему предпринимательству, который состоится в «Простории» 10 октября.