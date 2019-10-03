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Общество

Почти 500 нарушений Правил дорожного движения выявили народные дружинники в Пскове и Великих Луках

475 нарушений правил дорожного движения выявили в этом году народные дружины, которые работают с УГИДД УМВД России по Псковской области. Об этом сообщила инспектор по пропаганде УГИБДД Мария Иванова на пресс-конференции 3 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Всего с Госавтоинспекцией в регионе работают две дружины – в Пскове и в Великих Луках. В первой из них состоят 13 человек, во второй – 7. За 8 месяцев года дружинники совершили 410 дежурств, а также провели 42 беседы на тему безопасности дорожного движения.

В Пскове за 8 месяцев дружинники совершили 263 выхода, составили 88 административных протоколов и провели 82 беседы, в том числе 9 с несовершеннолетними.

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