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Азербайджанца, узбека и семь украинцев незаконно зарегистрировали у себя псковичи

В Псковской области выявлены три случая фиктивной постановки на миграционный учёт иностранных граждан. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 57-летняя жительница посёлка Красный Луч Бежаницкого района у себя дома на Школьном переулке незаконно зарегистрировала семь граждан Украины.   Она дала признательные показания.

Гражданина Узбекистана «прописала» у себя 27-летняя жительница деревни Торошино Псковского района. Гражданина Азербайджана поставил на миграционный учёт у себя в доме на улице Деповской 53-летний житель города Дно.

По всем этим фактам полиция проводит проверки.

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