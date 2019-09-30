Азербайджанца, узбека и семь украинцев незаконно зарегистрировали у себя псковичи

11:30, 03 октября 2019, ПАИ

В Псковской области выявлены три случая фиктивной постановки на миграционный учёт иностранных граждан. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 57-летняя жительница посёлка Красный Луч Бежаницкого района у себя дома на Школьном переулке незаконно зарегистрировала семь граждан Украины. Она дала признательные показания.

Гражданина Узбекистана «прописала» у себя 27-летняя жительница деревни Торошино Псковского района. Гражданина Азербайджана поставил на миграционный учёт у себя в доме на улице Деповской 53-летний житель города Дно.

По всем этим фактам полиция проводит проверки.